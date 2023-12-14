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Житель Бессоновского района перечислил мошенникам более 500 тыс. рублей

13:29 | 14.12.2023 | Криминал

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Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1985 года рождения стал жертвой телефонного мошенничества и лишился более 500 тыс. рублей.

Житель Бессоновского района перечислил мошенникам более 500 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине позвонила «сотрудница полиции» и сообщила, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит; под предлогом сохранения средств она «передала» номер «финансовому специалисту», после чего поступил звонок от незнакомца с просьбой оказать помощь в поимке преступника.

«Чтобы «отследить» мошенников, [...] мужчина следовал инструкциям собеседника. [...] Гражданин оформил кредиты в разных банках. После этого он перечислил семью платежами более 500 тыс. рублей на неизвестные банковские счета. Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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