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В Кузнецке реальный срок грозит системному администратору, который в течение года похищал компьютерные комплектующие

14:48 | 14.12.2023 | Криминал

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Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1997 года рождения, который, работая системным администратором в одной из организаций, в течение года похищал компьютерные комплектующие.

В Кузнецке реальный срок грозит системному администратору, который в течение года похищал компьютерные комплектующие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодой человек рассказал, что, находясь в помещении организации, похитил комплектующие компьютерной техники на сумму более 180 тыс. рублей. Хищение деталей он совершал в течение одного года. Пропажу заметили после того, как новая техника понадобилась для обеспечения рабочего процесса», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что похищенное злоумышленник продавал в интернете, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. [...] В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.

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