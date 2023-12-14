Житель Пензы похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль, возбуждено дело Криминал

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы похитил и сдал на металлолом автомобиль «ВАЗ-2107», который долгое время стоял около дома на улице Экспериментальной, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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«В ноябре текущего года в полицию с заявлением о преступлении обратилась 64-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что неизвестное лицо похитило ее неэксплуатируемый автомобиль. [...] В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался житель Первомайского района 1992 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина признал свою вину; отбуксировать легковушку в пункт приема металла ему помог знакомый, которому он не рассказал о том, что автомобиль ему не принадлежит.

«Вырученные деньги в размере 11 тыс. рублей злоумышленник поделил со своим знакомым за оказанную помощь. Сотрудниками полиции похищенное было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.