18:44:22 Четверг, 14 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль, возбуждено дело

16:40 | 14.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы похитил и сдал на металлолом автомобиль «ВАЗ-2107», который долгое время стоял около дома на улице Экспериментальной, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Житель Пензы похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ноябре текущего года в полицию с заявлением о преступлении обратилась 64-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что неизвестное лицо похитило ее неэксплуатируемый автомобиль. [...] В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался житель Первомайского района 1992 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина признал свою вину; отбуксировать легковушку в пункт приема металла ему помог знакомый, которому он не рассказал о том, что автомобиль ему не принадлежит.

«Вырученные деньги в размере 11 тыс. рублей злоумышленник поделил со своим знакомым за оказанную помощь. Сотрудниками полиции похищенное было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.

Читайте также
Шестой этап фестиваля Гран-при по легкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди» пройдет 16 декабря Житель Бессоновского района перечислил мошенникам более 500 тыс. рублей
В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику полиции» и лишилась почти 1,5 млн. рублей В Пензенской области 15 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
В Мокшанском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама