Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке швейной машинки Криминал

Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. 57-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке швейной машинки по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщину заинтересовала швейная машинка стоимостью почти 20 тыс. рублей, однако в наличии ее не оказалось, после чего в мессенджере от имени продавца с ней связался неизвестный, который сообщил о поступлении товара.

«Женщина договорилась о покупке. Перейдя по ссылке, полученной от собеседника, она перечислила денежные средства в счет оплаты товара. После проведенных финансовых операций заявительница обнаружила, что продавец перестал выходить на связь. Гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».