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В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:45 | 15.12.2023 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что в тот день она с сожителем находилась в гостях у знакомых, [...] мужчина приревновал ее к другому. По возвращении домой на этой почве между сожителями возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник стал угрожать ей убийством ножом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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