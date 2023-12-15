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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон

10:20 | 15.12.2023 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел на улице мобильный телефон и сдал его в комиссионный магазин.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился 65-летний местный житель и сообщил, что потерял свой телефон.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен житель Пензы 1985 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, мужчина сдал телефон в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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