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Житель Бессоновского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 600 тыс. рублей

11:52 | 15.12.2023 | Криминал

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Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. 39-летний житель Бессоновского района Пензенской области после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 600 тыс. рублей.

Житель Бессоновского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время разговора мужчина обнаружил в мобильном приложении банка поступление на его счет кредитных денежных средств в сумме более 600 тыс. рублей. Звонивший убедил заявителя, что денежные средства необходимо перечислить на «безопасный счет». [...] По завершении всех транзакций мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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