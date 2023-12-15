В Сердобске мужчина получил 3,5 года лишения свободы за две кражи, нарушение неприкосновенности жилища и угон Криминал

Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. 45-летний житель Сердобска Пензенской области приговорен к 3,5 годам лишения свободы за две кражи, нарушение неприкосновенности жилища и угон.

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«Следствием и судом установлено, что ночью 20 мая 2023 года в подъезде дома на улице Тюрина в городе Сердобске злоумышленник похитил велосипед, причинив потерпевшей имущественный ущерб на сумму более 10 тыс. рублей. 30 июля подсудимый решил совершить кражу имущества, находящегося в припаркованном около дома на улице Яблочкова автомобиле. Воспользовавшись приоткрытым окном, он открыл дверь и похитил удочки, другие рыболовные снасти, сумку-барсетку с денежными средствами в сумме 4,6 тыс. рублей, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму более 7 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что ночью 13 августа злоумышленник в состоянии опьянения проник в дом на улице Пензенской в Сердобске, где обнаружил ключи от автомобиля, после чего, выйдя во двор, угнал транспортное средство.

«Передвигаясь на угнанном автомобиле, злоумышленник дважды наехал на различные препятствия, застряв в кустах на улице Привокзальной», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.