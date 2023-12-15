02:45:21 Суббота, 16 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина получил 9 лет колонии строгого режима за причинение смерти матери

15:49 | 15.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. 46-летний житель Пензы приговорен к 9 годам колонии строгого режима за причинение смерти матери.

В Пензе мужчина получил 9 лет колонии строгого режима за причинение смерти матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в период с 20 по 24 мая 2023 года в квартире дома [...] находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в ходе ссоры с 74-летней матерью нанес ей несколько десятков ударов руками, [...] причинив травму грудной клетки, повлекшую развитие острой дыхательной недостаточности и приведшую к смерти. [...] Тело женщины было обнаружено 25 мая сотрудниками полиции, прибывшими по телефонному сообщению соседа погибшей о дебоширстве ее сына», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый пояснил, что плохо помнит произошедшее, в ходе следствия вину признал и рассказал, что злоупотребляет спиртным, попытка матери «закодировать» его не увенчалась успехом.

«На протяжении нескольких дней мужчина ежедневно выпивал спиртное в квартире матери и в ночь на 24 мая у них возник конфликт, точную причину которого он не помнит. В ответ на ее слова у него началась неконтролируемая агрессия, он избил мать. Через некоторое время она стала задыхаться. Он попытался сделать ей непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но результата это не принесло. Когда мать перестала подавать признаки жизни, он закрыл входную дверь изнутри на защелку, накрыл ее тело одеялом и через окно покинул комнату», — сказала собеседница агентства.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — добавила она.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке швейной машинки Шестой этап фестиваля Гран-при по легкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди» пройдет 16 декабря
Житель Бессоновского района перечислил мошенникам более 500 тыс. рублей В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику полиции» и лишилась почти 1,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама