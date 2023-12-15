В Пензе мужчина получил 9 лет колонии строгого режима за причинение смерти матери Криминал

Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. 46-летний житель Пензы приговорен к 9 годам колонии строгого режима за причинение смерти матери.

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«По делу установлено, что в период с 20 по 24 мая 2023 года в квартире дома [...] находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в ходе ссоры с 74-летней матерью нанес ей несколько десятков ударов руками, [...] причинив травму грудной клетки, повлекшую развитие острой дыхательной недостаточности и приведшую к смерти. [...] Тело женщины было обнаружено 25 мая сотрудниками полиции, прибывшими по телефонному сообщению соседа погибшей о дебоширстве ее сына», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый пояснил, что плохо помнит произошедшее, в ходе следствия вину признал и рассказал, что злоупотребляет спиртным, попытка матери «закодировать» его не увенчалась успехом.

«На протяжении нескольких дней мужчина ежедневно выпивал спиртное в квартире матери и в ночь на 24 мая у них возник конфликт, точную причину которого он не помнит. В ответ на ее слова у него началась неконтролируемая агрессия, он избил мать. Через некоторое время она стала задыхаться. Он попытался сделать ей непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но результата это не принесло. Когда мать перестала подавать признаки жизни, он закрыл входную дверь изнутри на защелку, накрыл ее тело одеялом и через окно покинул комнату», — сказала собеседница агентства.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — добавила она.