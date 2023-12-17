Житель Пензы оформил кредиты на сумму более 2 млн. рублей и перевел деньги мошеннику Криминал

Пенза, 17 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1955 года рождения, попавшийся на уловку телефонного мошенника, оформил кредиты на сумму более 2 млн. рублей и перевел все деньги злоумышленнику.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, неизвестный позвонил пензенцу, представился сотрудником банка и предупредил, что некие лица якобы пытаются оформить кредит на его имя.

«Мужчина не подозревал, что общается с мошенником», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя рекомендациям злоумышленника, житель Пензы оформил в банке два кредита на сумму более 2 млн. рублей, после чего через банкомат перечислил деньги 17-ю платежами на счета, которые указал мошенник.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».