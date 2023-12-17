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Реальный срок грозит жителю Пензенской области, который оплатил покупки чужой картой

12:15 | 17.12.2023 | Криминал

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Пенза, 17 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 7 тыс. рублей.

Реальный срок грозит жителю Пензенской области, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в полицию обратилась 64-летняя женщина, обнаружившая списание денежных средств с карты, которую она ранее потеряла.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен житель города Пензы 1988 года рождения, подозреваемый в совершении преступления. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел на улице банковскую карту и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, совершил покупки товаров в различных магазинах города, расплачиваясь найденной картой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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