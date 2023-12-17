Реальный срок грозит жителю Пензенской области, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 17 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 7 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в полицию обратилась 64-летняя женщина, обнаружившая списание денежных средств с карты, которую она ранее потеряла.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен житель города Пензы 1988 года рождения, подозреваемый в совершении преступления. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел на улице банковскую карту и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, совершил покупки товаров в различных магазинах города, расплачиваясь найденной картой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».