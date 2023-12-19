Двое жителей Пензенской области подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования Криминал

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность двоих жителей региона 1968 и 1988 годов рождения, которые подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования.

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«Установлено, что подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обратились в банковскую организацию с государственным участием с целью получения кредита. Один из них предоставил заведомо недостоверные сведения, указав в заявлении на получение займа его целевое назначение в виде рефинансирования имеющихся у него долговых обязательств, в действительности он не намеревался возвращать указанные денежные средства, а в последующем обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). В результате преступных действий они получили свыше 1,5 млн. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.