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В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти сожительнице

18:05 | 19.12.2023 | Криминал

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Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего жителя Пензы в причинении смерти сожительнице завершено.

В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 5 августа 2023 года в квартире на улице Ульяновской в Пензе в процессе совместного употребления спиртного между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина нанес множественные удары ножкой от табурета по голове и телу потерпевшей, после чего покинул место преступления. Вернувшись в квартиру и обнаружив, что сожительница не подает признаков жизни, обвиняемый переместил ее тело в лифт, где погибшая была обнаружена одной из жительниц дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 34-летняя потерпевшая скончалась от множественных ушибленных ран головы, повлекших массивную кровопотерю.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство, вымогательство, самоуправство и ряд других преступлений.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Татьяна Махницкая.

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