Житель Городищенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что в день совершения преступления ее муж находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила, что в выходные дни сменного графика работы ее муж часто употребляет алкогольные напитки. После очередного распития спиртного между супругами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник стал угрожать своей жене убийством, используя вилку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.