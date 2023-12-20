12:54:44 Среда, 20 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Городищенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

10:13 | 20.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Городищенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что в день совершения преступления ее муж находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пояснила, что в выходные дни сменного графика работы ее муж часто употребляет алкогольные напитки. После очередного распития спиртного между супругами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник стал угрожать своей жене убийством, используя вилку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

Читайте также
УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 11 месяцев 2023 года В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти сожительнице
Пензенские депутаты приняли законопроект о предоставлении ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией В Малосердобинском районе начата проверка по факту гибели мужчины, который выпал из кабины трактора
В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков В Заречном трое молодых людей осуждены за угон автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама