Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму более 11 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился 32-летний мужчина, который потерял карту, и сообщил, что увидел на своем телефоне уведомления о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен житель Кузнецка, подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что обнаружил банковскую карту и вместо того, чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, воспользовался ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».