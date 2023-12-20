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Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой

17:42 | 20.12.2023 | Криминал

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Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму более 11 тыс. рублей.

Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился 32-летний мужчина, который потерял карту, и сообщил, что увидел на своем телефоне уведомления о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен житель Кузнецка, подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что обнаружил банковскую карту и вместо того, чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, воспользовался ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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