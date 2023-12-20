Жительницу Пензы будут судить за покушение на убийство знакомого Криминал

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. 31-летняя жительница Пензы предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 4 августа 2023 года в квартире дома на 5-м Виноградном проезде в Пензе между обвиняемой и ее знакомым, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт в ходе выяснения личных отношений. В процессе ссоры женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов в область грудной клетки, спины и головы потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что преступный умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку потерпевший скрылся в соседней квартире, и ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства, уточнив, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.