20:23:50 Среда, 20 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительницу Пензы будут судить за покушение на убийство знакомого

18:01 | 20.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. 31-летняя жительница Пензы предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого.

Жительницу Пензы будут судить за покушение на убийство знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 4 августа 2023 года в квартире дома на 5-м Виноградном проезде в Пензе между обвиняемой и ее знакомым, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт в ходе выяснения личных отношений. В процессе ссоры женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов в область грудной клетки, спины и головы потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что преступный умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку потерпевший скрылся в соседней квартире, и ему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства, уточнив, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Читайте также
Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой Евгений Зубков назначен прокурором Первомайского района Пензы
В Кузнецке начаты проверки по фактам гибели двух человек при пожарах Житель Городищенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти сожительнице Пензенские депутаты приняли законопроект о предоставлении ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама