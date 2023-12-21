Житель Бессоновского района получил 12 лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью Криминал

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. 40-летний житель Бессоновского района Пензенской области приговорен к 12 годам колонии строгого режима за убийство брата, совершенное с особой жестокостью.

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«Следствием и судом установлено, что 27 ноября 2022 года в селе Чемодановка Бессоновского района подсудимый, находясь дома, распивал алкогольные напитки со старшим братом. В процессе общения между ними возник конфликт со взаимными оскорблениями, в ходе которого мужчина проследовал в гараж, слил с бензобака мотоцикла топливо в бутылку и вернулся в комнату брата. Облив потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью, злоумышленник поджег его с помощью спичек. 42-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных термических ожогов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что злоумышленник в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей.

«Приговором Пензенского областного суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.