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Жительница Пензы по совету незнакомца перечислила на «безопасный счет» около 500 тыс. рублей

12:50 | 22.12.2023 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 500 тыс. рублей.

Жительница Пензы по совету незнакомца перечислила на «безопасный счет» около 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«Введенная в заблуждение девушка оформила четыре кредита на сумму более 300 тыс. рублей. Воспользовавшись банкоматом, заявительница семью платежами перечислила около 500 тыс. рублей кредитных денежных средств и личных сбережений на банковские счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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