Жительница Пензы по совету незнакомца перечислила на «безопасный счет» около 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 500 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«Введенная в заблуждение девушка оформила четыре кредита на сумму более 300 тыс. рублей. Воспользовавшись банкоматом, заявительница семью платежами перечислила около 500 тыс. рублей кредитных денежных средств и личных сбережений на банковские счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».