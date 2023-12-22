Жительница Заречного лишилась более 1 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что по ее банковскому счету происходят подозрительные операции, лишилась более 1 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«Введенная в заблуждение женщина оформила несколько кредитов на сумму более 1 млн. рублей. Воспользовавшись банкоматом, заявительница перечислила все денежные средства на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».