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Житель Пензы угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

15:01 | 22.12.2023 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что в тот день ее муж дома распивал спиртные напитки. Из-за нерешенного квартирного вопроса в период их бракоразводного процесса между супругами возникла словесная перепалка. Супруг стал высказывать требования, чтобы она покинула его квартиру, на что женщина ответила отказом. В ходе конфликта злоумышленник стал угрожать ей убийством ножом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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