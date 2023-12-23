Жительница Пензенской области перевела мошенникам почти 1,7 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензенской области 1984 года рождения лишилась почти 1,7 млн. рублей после общения с телефонными мошенниками, предложившими ей заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала она перечислила злоумышленникам 400 тыс. рублей.

«После этого мошенники под разными предлогами выманивали у нее денежные средства. Доверившись незнакомцам, заявительница перевела на неизвестные банковские счета почти 1,7 млн. рублей, после чего ее собеседники перестали выходить на связь. О том, что стала жертвой мошенников, потерпевшая поняла спустя время», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.