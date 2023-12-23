13:42:42 Суббота, 23 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ущерб от налоговых преступлений в Пензенской области превысил 586 млн. рублей

13:26 | 23.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Ущерб от налоговых преступлений в Пензенской области превысил 586 млн. рублей. Такие данные озвучены на состоявшемся в региональном следственном управлении СКР заседании межведомственной рабочей группы по противодействию налоговым преступлениям, на котором были рассмотрены результаты работы в 2023 году.

Ущерб от налоговых преступлений в Пензенской области превысил 586 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2023 году в следственные отделы регионального следственного управления поступило 35 сообщений о совершении налоговых преступлений, возбуждено 9 уголовных дел. Ущерб, причиненный в результате совершения налоговых преступлений, превысил 586 млн. рублей. Благодаря мерам, принятым следователями при содействии органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и УФНС, в бюджет возмещено свыше 179 млн. рублей, наложен арест на имущество стоимостью свыше 430 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства по итогам заседания.

В нем добавляется, что членами рабочей группы выработаны меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия, направленные на выявление, пресечение и расследование налоговых преступлений.

Читайте также
Досрочно прекращены полномочия депутата пензенской гордумы Андрея Рудского Житель Пензы угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы по совету незнакомца перечислила на «безопасный счет» около 500 тыс. рублей Максим Шикин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР
Артем Пешков назначен руководителем зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР Житель Бессоновского района получил 12 лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама