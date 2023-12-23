Ущерб от налоговых преступлений в Пензенской области превысил 586 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Ущерб от налоговых преступлений в Пензенской области превысил 586 млн. рублей. Такие данные озвучены на состоявшемся в региональном следственном управлении СКР заседании межведомственной рабочей группы по противодействию налоговым преступлениям, на котором были рассмотрены результаты работы в 2023 году.

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«В 2023 году в следственные отделы регионального следственного управления поступило 35 сообщений о совершении налоговых преступлений, возбуждено 9 уголовных дел. Ущерб, причиненный в результате совершения налоговых преступлений, превысил 586 млн. рублей. Благодаря мерам, принятым следователями при содействии органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и УФНС, в бюджет возмещено свыше 179 млн. рублей, наложен арест на имущество стоимостью свыше 430 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства по итогам заседания.

В нем добавляется, что членами рабочей группы выработаны меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия, направленные на выявление, пресечение и расследование налоговых преступлений.