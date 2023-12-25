В Лунинском районе пенсионерка передала 70 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. 88-летняя жительница Лунинского района Пензенской области лишилась 70 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице, которая голосом, похожим на голос ее дочери, сообщила, что стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба необходимо через курьера передать деньги.

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«Пенсионерка была напугана, поэтому взяла свои сбережения и передала курьеру почти 70 тыс. рублей. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила со своей дочерью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».