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В Лунинском районе мужчина с пистолетом угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело

10:39 | 26.12.2023 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Мужчина с травматическим пистолетом угрожал 42-летнему жителю Лунинского района Пензенской области убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Лунинском районе мужчина с пистолетом угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявителя установлено, что в тот день его знакомый 1963 года рождения помогал в строительстве дома. Из-за давней затаившейся обиды между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры злоумышленник произвел выстрел из травматического пистолета и стал угрожать убийством заявителю», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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