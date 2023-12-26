12:37:59 Вторник, 26 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителю Кузнецка грозит до четырех лет лишения свободы за спиленный дуб

11:04 | 26.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до четырех лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который спилил в лесу дуб, чтобы использовать его для установки забора.

Жителю Кузнецка грозит до четырех лет лишения свободы за спиленный дуб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Кузнецкому району поступило сообщение о том, что в лесу неизвестное лицо совершило незаконную рубку одного дерева породы дуб. Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Кузнецка 1974 года рождения. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что древесину планировал использовать для установки забора», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем указано, что материальный ущерб от действий мужчины составил почти 60 тыс. рублей, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Читайте также
В Лунинском районе мужчина с пистолетом угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело В Лунинском районе пенсионерка передала 70 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Досрочно прекращены полномочия депутата пензенской гордумы Андрея Рудского Житель Пензы угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы по совету незнакомца перечислила на «безопасный счет» около 500 тыс. рублей Максим Шикин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама