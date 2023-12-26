Жителю Кузнецка грозит до четырех лет лишения свободы за спиленный дуб Криминал

Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до четырех лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области, который спилил в лесу дуб, чтобы использовать его для установки забора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Кузнецкому району поступило сообщение о том, что в лесу неизвестное лицо совершило незаконную рубку одного дерева породы дуб. Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Кузнецка 1974 года рождения. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что древесину планировал использовать для установки забора», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем указано, что материальный ущерб от действий мужчины составил почти 60 тыс. рублей, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».