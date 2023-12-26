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В Пензе бывший работник завода, недовольный выплаченным ему денежным вознаграждением, похитил строительные инструменты

12:49 | 26.12.2023 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Пензы, который после увольнения с завода остался недоволен выплаченным ему денежным вознаграждением и решил проникнуть в здание, чтобы похитить строительные инструменты.

В Пензе бывший работник завода, недовольный выплаченным ему денежным вознаграждением, похитил строительные инструменты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник был установлен сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«Подозреваемый [...] рассказал, что ранее работал на этом заводе и видел, где хранились инструменты. После увольнения его не устроило выплаченное денежное вознаграждение, после чего молодой человек решил совершить преступление. Злоумышленник проник в здание завода путем выбивания кирпичной кладки стены в подвальном помещении, откуда похитил два отбойных молотка и шлифовальную машину. Инструменты он реализовал в двух комиссионных магазинах. [...] Стоимость похищенного составила почти 25 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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