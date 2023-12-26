В Пензе бывший работник завода, недовольный выплаченным ему денежным вознаграждением, похитил строительные инструменты Криминал

Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Пензы, который после увольнения с завода остался недоволен выплаченным ему денежным вознаграждением и решил проникнуть в здание, чтобы похитить строительные инструменты.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник был установлен сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«Подозреваемый [...] рассказал, что ранее работал на этом заводе и видел, где хранились инструменты. После увольнения его не устроило выплаченное денежное вознаграждение, после чего молодой человек решил совершить преступление. Злоумышленник проник в здание завода путем выбивания кирпичной кладки стены в подвальном помещении, откуда похитил два отбойных молотка и шлифовальную машину. Инструменты он реализовал в двух комиссионных магазинах. [...] Стоимость похищенного составила почти 25 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.