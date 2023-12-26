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Жительница Пензы получила 6 лет колонии общего режима за убийство брата

14:50 | 26.12.2023 | Криминал

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Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. 61-летняя жительница Пензы приговорена к шести годам колонии общего режима за убийство брата.

Жительница Пензы получила 6 лет колонии общего режима за убийство брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 июля 2023 года в квартире дома на улице Минской в Пензе между подсудимой и ее братом, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений женщина начала выгонять потерпевшего из своей комнаты, тот уходить отказывался, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки. 56-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия и судебного разбирательства женщина содержалась под домашним арестом.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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