Жителю Лопатинского района назначен штраф за заведомо ложный донос об угоне автомобиля Криминал

Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен 31-летнему жителю Лопатинского района Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

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«По делу установлено, что 5 октября 2023 года злоумышленник заявил в отделение полиции о том, что неизвестное лицо накануне вечером со двора его домовладения в селе Даниловка совершило угон его автомобиля «ВАЗ-21043», сообщив тем самым заведомо ложные сведения. В ходе проверки по его заявлению было установлено, что автомобиль находится на территории районного отдела внутренних дел, куда официально помещен в ночь на 5 октября после того, как остановленный сотрудниками ГИБДД у села Камаевка водитель этого транспортного средства убежал, бросив его на дороге», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчина признал свою вину.

«Подсудимый пояснил, что поздно вечером 4 октября решил съездить на заправку в районный центр и позвал с собой соседа. По пути он увидел сотрудников ГИБДД, которые предложили ему остановиться. Поскольку у него не было страхового полиса, водительское удостоверение осталось дома, а автомобиль имел техническую неисправность в виде передней неработающей блок-фары, мужчина понял, что будет привлечен к административной ответственности. Он остановил автомобиль на обочине и вместе с соседом убежал через болото домой. Вернувшись через час, обнаружил пропажу автомобиля и понял, что его забрали сотрудники ГИБДД. Не знал, как его вернуть, и поэтому утром сообщил об угоне. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор в законную силу пока не вступил.

Светлана Артамонова отметила, что впоследствии нарушитель был привлечен к административной ответственности за отсутствие страховки и управление транспортным средством при наличии неисправности.