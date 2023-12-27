Уголовное дело возбуждено против жителя Лунинского района, который незаконно хранил дома патроны Криминал

Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Лунинского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме патроны.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что у жителя Лунинского района 1960 года рождения в доме находится арсенал боеприпасов. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 55 патронов различного калибра, которые были направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются спортивно-охотничьими патронами, пригодными для производства выстрелов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.