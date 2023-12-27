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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

15:16 | 27.12.2023 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено 23-летнему жителю Пензы, который похитил велосипед и сдал его в комиссионный магазин.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и рассказал, что вечером оставил велосипед в подъезде на лестничной площадке, пристегнув противоугонным тросом, однако на следующий день на месте его не обнаружил.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 23-летний пензенец, причастный к совершению преступления. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что сдал велосипед в комиссионный магазин. Вырученные деньги потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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