Жителя Мокшанского района будут судить за причинение смерти женщине 10 лет назад Криминал

Пенза, 30 декабря 2023. PenzaNews. 56-летний житель Мокшанского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти женщине 10 лет назад.

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«По данным следствия, вечером 14 сентября 2013 года обвиняемый в состоянии опьянения передвигался на автомашине марки «Chevrolet Niva». Он остановился на федеральной трассе напротив остановочного павильона в рабочем поселке Мокшан, решив подвезти ранее незнакомую женщину. В ходе возникшего конфликта обвиняемый, применяя физическую силу, вытащил потерпевшую из салона автомашины на улицу, нанес ей несколько ударов по голове и телу. После избиения он переместил женщину в багажник, отвез ее в дом знакомых в том же рабочем поселке. Через несколько дней 55-летняя потерпевшая была госпитализирована. Женщина скончалась в больнице 1 октября 2013 года от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что на протяжении нескольких лет преступление оставалось нераскрытым, однако работа по уголовному делу не прекращалась.

«Следователями и криминалистами при взаимодействии с сотрудниками полиции и регионального УФСИН собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить жителю Мокшанского района обвинение. [...] По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в 2017 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.