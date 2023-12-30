12:58:10 Суббота, 30 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителя Мокшанского района будут судить за причинение смерти женщине 10 лет назад

09:40 | 30.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 30 декабря 2023. PenzaNews. 56-летний житель Мокшанского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти женщине 10 лет назад.

Жителя Мокшанского района будут судить за причинение смерти женщине 10 лет назад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 14 сентября 2013 года обвиняемый в состоянии опьянения передвигался на автомашине марки «Chevrolet Niva». Он остановился на федеральной трассе напротив остановочного павильона в рабочем поселке Мокшан, решив подвезти ранее незнакомую женщину. В ходе возникшего конфликта обвиняемый, применяя физическую силу, вытащил потерпевшую из салона автомашины на улицу, нанес ей несколько ударов по голове и телу. После избиения он переместил женщину в багажник, отвез ее в дом знакомых в том же рабочем поселке. Через несколько дней 55-летняя потерпевшая была госпитализирована. Женщина скончалась в больнице 1 октября 2013 года от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что на протяжении нескольких лет преступление оставалось нераскрытым, однако работа по уголовному делу не прекращалась.

«Следователями и криминалистами при взаимодействии с сотрудниками полиции и регионального УФСИН собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить жителю Мокшанского района обвинение. [...] По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в 2017 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.

Читайте также
В Пензенском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель Под Пензой опрокинулась иномарка, пострадали два человека
В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома патроны
Реальный срок грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке токарного станка и мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама