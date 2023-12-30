Житель Колышлейского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 30 декабря 2023. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Злоумышленник [...] в день совершения преступления с супругой распивал спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Мужчина начал упрекать жену в том, что она не следит за чистотой в доме. В ходе ссоры супруг стал угрожать жене убийством и начал ее душить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.