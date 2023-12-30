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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон

13:30 | 30.12.2023 | Криминал

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Пенза, 30 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел на улице мобильный телефон и сдал его в комиссионный магазин.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и сообщил, что потерял свой телефон стоимостью более 4 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции был установлен местный житель 1992 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел на улице Калинина. Вместо того чтобы сообщить об этом в полицию, мужчина решил сдать телефон в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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