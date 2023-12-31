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Житель Сосновоборского района, спиливший 13 деревьев, получил 180 часов обязательных работ, лишился бензопилы и автомобиля

14:01 | 31.12.2023 | Криминал

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Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Суд назначил 59-летнему жителю Сосновоборского района Пензенской области, который спилил 13 деревьев, 180 часов обязательных работ, а также конфисковал его бензопилу и автомобиль.

Житель Сосновоборского района, спиливший 13 деревьев, получил 180 часов обязательных работ, лишился бензопилы и автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по делу установлено, что в июле 2023 года мужчина приехал на автомобиле «ГАЗ-53Б» на лесной участок Кададинского лесничества и без разрешительных документов спилил 12 сырорастущих осин и одну березу, затем распилил их на части и перевез на территорию своего домовладения.

Она уточнила, что ущерб федеральному бюджету составил более 26 тыс. рублей.

«Подсудимый вину признал частично. [...] В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговором суда автомобиль осужденного и бензопила, с использованием которых было совершено преступление, конфискованы в доход государства. Спилы деревьев переданы территориальному управлению Росимущества для реализации и обращения вырученных средств в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании с осужденного в бюджет муниципального образования суммы имущественного ущерба», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что приговор в законную силу пока не вступил.

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