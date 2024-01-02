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В Пензе мужчина угрожал убить знакомую из-за отказа сожительствовать, возбуждено уголовное дело

09:38 | 02.01.2024 | Криминал

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Пенза, 2 января 2024. PenzaNews. Мужчина 1991 года рождения угрожал своей знакомой 1990 года рождения убийством из-за отказа сожительствовать, по данному факту в Пензе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина угрожал убить знакомую из-за отказа сожительствовать, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что [...] она распивала спиртные напитки в своей квартире вместе со своим знакомым. В ходе застолья мужчина предложил заявительнице сожительствовать в ее квартире, на что она отказала. После этого между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры злоумышленник стал угрожать женщине убийством и начал ее душить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, дал признательные показания.

«Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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