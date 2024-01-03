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В Кузнецке пенсионерка передала 100 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает родственнице

14:52 | 03.01.2024 | Криминал

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Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. 88-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась 100 тыс. рублей, поверив «сотруднику правоохранительных органов», который по телефону сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

В Кузнецке пенсионерка передала 100 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает родственнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка была напугана, поэтому взяла свои сбережения в размере 100 тыс. рублей и передала их курьеру. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила со своей родственницей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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