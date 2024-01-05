Уголовное дело возбуждено против жителя Спасска, который незаконно хранил дома винтовку Криминал

Пенза, 5 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Спасска Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме винтовку.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель города Спасска 1967 года рождения хранит у себя в доме оружие. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли винтовку, которая была направлена на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое относится к категории нарезного огнестрельного оружия, изготовленного путем переделки частей и деталей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что в 1990-е годы приобрел винтовку, части и детали которой впоследствии были переделаны.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.