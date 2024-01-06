Житель Кузнецкого района стал жертвой мошенничества при покупке пилы Криминал

Пенза, 6 января 2024. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1989 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке ленточной пилы по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе общения с незнакомцем мужчина договорился о сделке, после чего перечислил по присланным ему банковским реквизитам более 100 тыс. рублей, однако пилу так и не получил.

В нем добавляется, что после перевода денежных средств продавец перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.