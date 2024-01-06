Пензенец лишился 72 тыс. рублей при планировании поездки в Казань через сервис поиска попутчиков Криминал

Пенза, 6 января 2024. PenzaNews. 28-летний житель Пензы лишился 72 тыс. рублей при планировании поездки в Казань через сервис поиска попутчиков.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина, заинтересовавшись объявлением, связался с водителем, договорился с ним о поездке и согласился перечислить предоплату.

«Мужчина перешел по ссылке, предоставленной злоумышленником для оплаты заказа, и ввел данные своей банковской карты. После этого произошло списание 72 тыс. рублей. [...] Он понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».