00:47:42 Воскресенье, 7 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец лишился 72 тыс. рублей при планировании поездки в Казань через сервис поиска попутчиков

14:14 | 06.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 6 января 2024. PenzaNews. 28-летний житель Пензы лишился 72 тыс. рублей при планировании поездки в Казань через сервис поиска попутчиков.

Пензенец лишился 72 тыс. рублей при планировании поездки в Казань через сервис поиска попутчиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина, заинтересовавшись объявлением, связался с водителем, договорился с ним о поездке и согласился перечислить предоплату.

«Мужчина перешел по ссылке, предоставленной злоумышленником для оплаты заказа, и ввел данные своей банковской карты. После этого произошло списание 72 тыс. рублей. [...] Он понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение бытовой химии и продуктов питания из магазина В Пензе водитель «Волги» сбил девушку
Житель Кузнецкого района стал жертвой мошенничества при покупке пилы В Пензенской области в 2024 году планируется ввести в оборот 11 тыс. га неиспользуемой пашни
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 11 плиток шоколада В селе Ахлебинино пожар унес жизнь пожилой женщины
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама