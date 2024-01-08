В Сердобске мужчина угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 8 января 2024. PenzaNews. Житель Сердобска Пензенской области 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал соседке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Злоумышленник [...] в день совершения преступления распивал в квартире со своей бывшей женой спиртные напитки. В ходе застолья между бывшими супругами возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. [...] Во время ссоры в квартиру зашла соседка. Женщина пыталась успокоить бывших супругов. Мужчине не понравилось вмешательство соседки. Он взял в руки нож и стал угрожать ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Санкция [...] статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.