До шести лет лишения свободы грозит жительнице Каменского района, которая сняла деньги с чужой кредитной карты Криминал

Пенза, 8 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Каменского района Пензенской области 1976 года рождения, которая нашла кредитную карту и сняла с нее около 60 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка, которая потеряла карту, и сообщила о снятии денег.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась жительница Каменского района 1976 года рождения. Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что нашла на улице Белинской города Каменки банковскую карту и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ей. Она сняла денежные средства через терминал. Похищенные средства потратила на приобретение продуктов питания и погашение своего долга», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».