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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

11:30 | 08.01.2024 | Криминал

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Пенза, 8 января 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено 35-летнему жителю Пензы, который похитил велосипед.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что оставила велосипед в подъезде на лестничной площадке, пристегнув противоугонным тросом, однако на следующий день на месте его не обнаружила; стоимость похищенного составила более 13 тыс. рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 35-летний пензенец, причастный к совершению преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. [...] Похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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