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В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

10:00 | 09.01.2024 | Криминал

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Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1984 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Луначарского. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что водительское удостоверение заказал в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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