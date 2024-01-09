18:50:24 Вторник, 9 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Бессоновки стал жертвой мошенничества при продаже газового нагревателя

11:37 | 09.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. 23-летний житель Бессоновки Пензенской области стал жертвой мошенничества при продаже газового нагревателя по объявлению в интернете.

Житель Бессоновки стал жертвой мошенничества при продаже газового нагревателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, с молодым человеком в мессенджере связалась «покупательница», которая под предлогом перечисления средств попросила его перейти по присланной ссылке и ввести реквизиты банковской карты.

В тексте указано, что после этого молодой человек обнаружил списание со своего счета более 40 тыс. рублей.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В Пензенской области с 31 декабря по 8 января произошло 28 пожаров — МЧС Реальный срок грозит жителю Никольска, который оплатил покупки чужой картой
В Иссинском районе в ДТП пострадали два человека Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда
В Сердобске мужчина угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело Житель Никольского района стал жертвой мошенничества при покупке морского контейнера
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама