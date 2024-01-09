Житель Бессоновки стал жертвой мошенничества при продаже газового нагревателя Криминал

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. 23-летний житель Бессоновки Пензенской области стал жертвой мошенничества при продаже газового нагревателя по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, с молодым человеком в мессенджере связалась «покупательница», которая под предлогом перечисления средств попросила его перейти по присланной ссылке и ввести реквизиты банковской карты.

В тексте указано, что после этого молодой человек обнаружил списание со своего счета более 40 тыс. рублей.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — добавляется в сообщении.