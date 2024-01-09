Реальный срок грозит жителю Никольска, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Никольска Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки в магазинах на сумму около 2 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что увидела на своем телефоне уведомления о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель города Никольска 1985 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что обнаружил банковскую карту, оставленную в отделении банка, и вместо того, чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, воспользовался ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».