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Житель Тамалинского района получил условный срок за незаконное изготовление пистолета и хранение пороха

10:29 | 10.01.2024 | Криминал

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Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Тамалинский районный суд Пензенской области назначил местному жителю 5,5 лет лишения свободы условно за незаконное изготовление пистолета и хранение пороха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Житель Тамалинского района получил условный срок за незаконное изготовление пистолета и хранение пороха. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] пресечена противоправная деятельность жителя региона 1961 года рождения. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно изготовил самодельным способом однозарядный пистолет, пригодный для стрельбы, а также хранил порох. Огнестрельное оружие и взрывчатое вещество находились в жилище осужденного вплоть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано УМВД России по Пензенской области.

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