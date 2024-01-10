Житель Тамалинского района получил условный срок за незаконное изготовление пистолета и хранение пороха Криминал

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Тамалинский районный суд Пензенской области назначил местному жителю 5,5 лет лишения свободы условно за незаконное изготовление пистолета и хранение пороха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] пресечена противоправная деятельность жителя региона 1961 года рождения. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что злоумышленник незаконно изготовил самодельным способом однозарядный пистолет, пригодный для стрельбы, а также хранил порох. Огнестрельное оружие и взрывчатое вещество находились в жилище осужденного вплоть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано УМВД России по Пензенской области.