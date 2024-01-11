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Житель Пензы получил 8 лет колонии строгого режима за причинение смерти мужчине

12:39 | 11.01.2024 | Криминал

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Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. 32-летний житель Пензы приговорен к 8 годам колонии строгого режима за причинение смерти мужчине.

Житель Пензы получил 8 лет колонии строгого режима за причинение смерти мужчине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 23 на 24 сентября 2023 года в поселке Золотаревка Пензенского района злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим знакомым проходил мимо автомашины, стоявшей около одного из домов. Приятель подсудимого сделал замечание находившемуся в салоне автомобиля ранее незнакомому мужчине по поводу громко игравшей музыки. Последний замечание проигнорировал. Подсудимый взял деревянную палку и нанес ею не менее одного удара по голове потерпевшего, после чего скрылся. [...] 53-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«Приговором суда подсудимому назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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