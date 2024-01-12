16:23:30 Пятница, 12 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Башмаковского района осужден за угрозы в адрес сотрудника энергоснабжающей организации

09:28 | 12.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. 44-летний житель Башмаковского района Пензенской области, ранее судимый за кражу, получил 11 месяцев колонии общего режима за угрозы в адрес сотрудника энергоснабжающей организации.

Житель Башмаковского района осужден за угрозы в адрес сотрудника энергоснабжающей организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 20 сентября 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель села Соломинка, путем наброса проводов незаконно подключившийся к линии электропередач, с топором в руках угрожал убийством работнику электроснабжающей организации, приехавшему в составе выездной бригады на проверку и обследование узлов учета с целью пресечения незаконных подключений к ЛЭП», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что работник энергоснабжающей организации попытался успокоить агрессора, после чего вместе с другими членами своей бригады уехал с места происшествия и обратился в правоохранительные органы.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя мировой судья судебного участка в границах Башмаковского района отменил подсудимому условную меру наказания и по совокупности приговоров назначил ему 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — сказала собедница агентства, уточнив, что приговор в законную силу пока не вступил.

Читайте также
В Городищенском районе опрокинулась иномарка, пострадала пожилая женщина В Пензенской области в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли четыре человека
В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Движение маршрутного транспорта ограничено на участках четырех трасс в Пензенской области
Прокуратура Пензенской области контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли восемь человек Число жертв ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области увеличилось до восьми, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама