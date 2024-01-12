Житель Башмаковского района осужден за угрозы в адрес сотрудника энергоснабжающей организации Криминал

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. 44-летний житель Башмаковского района Пензенской области, ранее судимый за кражу, получил 11 месяцев колонии общего режима за угрозы в адрес сотрудника энергоснабжающей организации.

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«По делу установлено, что днем 20 сентября 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель села Соломинка, путем наброса проводов незаконно подключившийся к линии электропередач, с топором в руках угрожал убийством работнику электроснабжающей организации, приехавшему в составе выездной бригады на проверку и обследование узлов учета с целью пресечения незаконных подключений к ЛЭП», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что работник энергоснабжающей организации попытался успокоить агрессора, после чего вместе с другими членами своей бригады уехал с места происшествия и обратился в правоохранительные органы.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя мировой судья судебного участка в границах Башмаковского района отменил подсудимому условную меру наказания и по совокупности приговоров назначил ему 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — сказала собедница агентства, уточнив, что приговор в законную силу пока не вступил.