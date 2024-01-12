ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбами Польши Криминал

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области за сотрудничество со спецслужбами Польши. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области. По версии следствия, российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство», — сказано в тексте.

В нем добавлется, что в результате оперативно-разыскных мероприятий «задокументированы противоправные действия фигуранта, направленные на сбор сведений об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности».

В сообщении указано, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».