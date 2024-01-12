16:23:28 Пятница, 12 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбами Польши

11:18 | 12.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области за сотрудничество со спецслужбами Польши. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбами Польши. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области. По версии следствия, российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство», — сказано в тексте.

В нем добавлется, что в результате оперативно-разыскных мероприятий «задокументированы противоправные действия фигуранта, направленные на сбор сведений об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности».

В сообщении указано, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Читайте также
В Городищенском районе опрокинулась иномарка, пострадала пожилая женщина В Пензенской области в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли четыре человека
Житель Башмаковского района осужден за угрозы в адрес сотрудника энергоснабжающей организации В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Движение маршрутного транспорта ограничено на участках четырех трасс в Пензенской области Прокуратура Пензенской области контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли восемь человек
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама