В Пензе будут судить женщину, которая за деньги фиктивно зарегистрировала в своей квартире гражданина, фактически проживающего за границей Криминал

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1991 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

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«В ходе проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что обвиняемая, являясь собственником жилого помещения, за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала у себя в квартире гражданина, фактически проживающего за границей. При этом злоумышленница была достоверно осведомлена, что вышеуказанное лицо в действительности не будет проживать по месту его регистрации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное было расследовано региональным УМВД, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.